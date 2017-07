Luis Jara volverá el próximo lunes a la animación de "Mucho Gusto"

El próximo lunes 24 de julio el animador Luis Jara volverá a la conductor del matinal "Mucho Gusto", espacio que abandonó a fines de mayo para someterse a una operación a las cuerdas vocales, la que resultó exitosa.

Según lo informado por Emol , el cantante se reintegrará al espacio de Mega el mismo día que José Miguel Viñuela, que lo había reemplazado durante estas semanas, debute con un programa en Radio Candela, emisora ligada al grupo Bethia.

Antes de salir de pantalla, Jara había reconocido que el mayor de sus temores era quedar sin voz.

"Tengo una lesión a la cuerda vocal derecha, que es un pólipo sobre otro pólipo que se generó a raíz de una hemorragia que tuve hace cinco años y que nadie se dio cuenta. He podido sortear esta dificultad gracias a una técnica vocal adquirida por muchos años, tampoco me di cuenta, pero tengo un tejido que no permite que mis cuerdas se logren cerrar en forma normal y eso está llegando a un punto en que tengo dificultades para hablar, estoy con una disfonía permanente", explicó por aquel entonces.

La cirugía se realizó el 8 de junio y tuvo resultados positivos. De hecho, hace algunos días el comunicador mostró un video donde mostraba los avances en su recuperación.