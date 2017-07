Gala se despidió de Chile para viajar con Mauricio Isla a Turquía

La española Gala Caldirola se despidió de Chile para partir próximamente a Turquía, país donde viajará junto a su pareja, el seleccionado nacional Mauricio Isla, quien jugará por el Fenerbahce.

Con publicaciones en las redes sociales, la participante del reality "¿Volverías con tu ex?" agradeció el cariño de los chilenos durante este tiempo.

"A veces para ganar algunas cosas, hay que perder otras, hoy me despido de Chile un país maravilloso lleno de personas que admiro... Un lugar que me hizo sentir acogida y querida desde que llegue , me dio grandes oportunidades , amistades y al amor de mi vida. Por eso quiero que todos sepan lo agradecida que estaré siempre!!", escribió.

Caldirola también le envió un mensaje a Isla por este nuevo paso que están tomando como pareja. "Nosotros empezamos una nueva vida juntitos....una oportunidad para crecer, para aprender, para ser amigos, amantes, compañeros de vida, no te prometo algo perfecto, pero te prometo que te amare y cuidaré de ti cada día como te mereces, y me voy feliz por qué sé que recibiré lo mismo de ti", expresó.

En otra publicación, la modelo se despidio de Suro Solar, uno de los mejores amigos que consiguió en nuestro país.