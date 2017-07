Mariana Derderián lleva 11 días internada tras tener a su segundo hijo

21:20 Una rebelde mastitis provocó fiebre y múltiples problemas a la actriz, que el 1 de julio pasado dio a luz a Pedro. "No lo estoy pasando bien", aseguró.

Un complicado momento de salud es el que está viviendo la actriz Mariana Derderián, ya que desde hace 11 días permanece internada en la Clínica Alemana tras dar a luz a su segundo hijo.

La recordada protagonista de "Floribella" dio a luz a Pedro el 1 de julio, y a los pocos días sufrió una rebelde mastitis, una inflamación de la glándula mamaria que frecuentemente se trata con antibióticos, pero que en el caso de ella se complicó.

En unos videos publicados en su Instagram Stories, Derderián reconoció que "no lo estoy pasando bien". "Esta mastitis se produjo porque mi guagua toma bien pecho, pero me hizo heridas en los pezones. Aunque sea un recién nacido tiene gérmenes en la boca y eso provocó la infección", agregó.

La actriz había iniciado su tratamiento con medicamentos, pero el fin de semana pasado alcanzó los 39,9 grados de fiebre.

En conversación con LUN , Mariana contó que el no estar con sus hijos es lo más complicado de todo. "Puedo tenerlo al lado, sí, pero así como estar-estar con tu guagua no, porque cuando estás con 39,9 de fiebre no estás al cien", expresó.

Derderián, quien debe soportar fuertes dolores en sus pechos, contó que durante su recuperación ha recibido el apoyo de su pareja y de toda su familia para salir adelante.