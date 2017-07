Creador del evento contra Mon Laferte en México: "No pensé que los fans se lo tomaran tan a pecho"

La convocatoria causó sorpresa e incredulidad provocó la aparición de un evento en Facebook, el que exigía la salida de México de la cantante chilena Mon Laferte

El autor de la convocatoria, que hasta ayer superaba las 14 mil confirmaciones, fue un usuario identificado como Fideo Cósmico, quien aseguró que todo era parte de una broma.

“Es ‘cotorreo’ como decimos en México, una broma”, dijo el hombre a Publimetro , agregando que “nunca pensé que se fuera a hacer tan viral, ni que l@s fans se lo tomaran tan a pecho”.

El mexicano, que es DJ de música electrónica y cumbia en León Guanajuato, señaló que ni la artista ni sus seguidores se deben enojar, ya que las redes sociales son para divertirse”, dice, afirmando que “yo no me enojo por que me tiren mierda sus fans , les agradezco por que ya me conocieron”.

La marcha generó reacciones encontradas entre los mexicanos, ya que algunos la respaldaron mientras que otros la rechazaron, realizando una contracampaña para apoyar a la ex "Rojo".