Pablo Zúñiga se sumó a Yann Yvin y también dejó "Muy buenos días"

El periodista Pablo Zúñiga se sumó al chef francés Yann Yvin y dejará el matinal "Muy buenos días" de TVN, donde permaneció durante cinco meses dándole un toque de humor e irreverencia al espacio.

A su estilo, el panelista había mostrado en su cuenta de Instagram algunas señales de que abandonaba el programa, como una parodia a Yvin, quien partió a Victoria para pasar su etapa post-televisiva en el campo.

En conversación con LUN , Zúñiga explicó que "en la televisión insisten en que la señora Juanita no va a entender muchas cosas que ve en la tele. Pero en estos tiempos hablemos de la señora Juana: una señora informada que tiene acceso a las redes sociales. Me cansa un poco este prejuicio que hay con el televidente y que se siga mostrando lo mismo. Por eso me voy del matinal".

El comunicador apuntó que otro de los factores que afectaron su presencia en el programa fue la gran rotación de animadores y panelistas, teniendo nueve compañeros distintos en todo este tiempo, algo que para él se transformó en "confuso".

Por su aporte en el matinal, Zúñiga reconoció que no se sintió "iluminado", afirmando que no estaba en línea con la "pleitesía" que se le da a los rostros televisivos.