Martín Cárcamo se defendió de la acusaciones de Carola de Moras: "Las encuentro lamentables"

Una nueva guerra entre matinales se desató entre el animador de "Bienvenidos", Martín Cárcamo, y la conductora de "La Mañana", Carolina de Moras, la que se desató por la obtención de las primeras declaraciones de Mayte Rodríguez sobre su romance con Alexis Sánchez

Todo ocurrió durante un evento comercial, donde estaba la polola del tocopillano, y el que no fue advertido por la animadora del Festival de Viña del Mar , en una acción que provocó la molestia del equipo del matinal de Chilevisión.

En "Bienvenidos", en cambio, mandaron a un equipo a reportear y lograron tener la exclusiva con la actriz. En la actividad también estaba presente Cárcamo, por lo que se cree que él dio el aviso para realizar la entrevista.

"Cuando vi a Mayte, conversamos, y yo no iba a decir dónde estaba ella, porque yo creo, y me parece correcto, que cuando estás con una persona, en un evento privado, y esa persona no se quiere exponer, yo voy a respetar", justificó De Moras.

Tras esto, la comunicadora comentó que "estaba el equipo de 'Bienvenidos', no sé. Estaba Martín (Cárcamo) (…) lo más probable es que ellos hayan expuesto la ubicación, yo no estoy dispuesta, porque a mí me molestaría que me hicieran lo mismo y, aparte, no quería quedar mal con nadie".

Cárcamo salió al paso de estos dichos y en conversación con LUN aseguró que nunca avisó a sus compañeros de trabajo que estaba en el mismo evento que Rodríguez.

"Me sorprendieron mucho las declaraciones de Carola, las encuentro lamentables y de un total desconocimiento de lo que sucedió. Para tranquilidad de Carola, esto no ocurrió como ella cree que ocurrió, ni tampoco en el lugar que ella dijo", expresó el rubio.

El animador de Canal 13 incluso aseguró que las declaraciones de Mayte no corresponden al evento que De Moras no avisó. "El nivel de confusión de Carola es tal, que las declaraciones de Mayte que mostramos en el 'Bienvenidos' son de cuando ella fue a grabar un comercial para una marca de auto ese mismo día por la tarde, no del evento en el que coincidimos a la hora de almuerzo", agregó.

Cárcamo aseguró que a diferencia de lo ocurrido en Chilevisión, el no recibió ningún reto de su equipo "porque saben que hay ciertos códigos. Hicieron la pega solos, no me presionaron a mí".