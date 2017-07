Leandro Penna y euforia en sus shows: “Si les hace feliz tocarme, qué bueno”

En conversación con el diario La Cuarta, el ex “Doble Tentación”, Leandro Penna, se refirió a los comentarios que han generado los shows en vivo que comenzó recientemente a realizar.

El fin de semana, Leandro se lanzó al público y generó una complicada situación de seguridad que lo mantuvo inmovilizado por cerca de tres minutos. En los días previos, su pareja, Lissandra Silva, había dicho que no estaba de acuerdo en la forma en que las espectadoras lo abordaban en estos espectáculos.

“Soy un agradecido, yo voy a compartir con la gente (…) cuando me tiro y bailo, empiezo a saltar, están todas aprovechando lo más que pueden y si les hace feliz tocarme, qué bueno“, dijo.

El ex participante del reality de Mega dijo además que “”yo soy el que se mete en la boca del lobo, si salgo rasguñado que querés que haga. Una vez una chica me clavó las uñas, no quería que me fuera. Era como si me hubiera agarrado un tigre, pero ¿quién es el culpable? Yo”.