Luciana Aymar y su romance con Fernando González: "Me encantaría que fuera para siempre"

08:22 La ex deportista y multicampeona argentina se refirió en conversación con revista Caras a su relación con el ex tenista y a su nueva vida en el país.

, la múltiple campeona del hockey argentino se refirió hoy en entrevista con revista Caras aly medallista olímpico chileno, Fernando González.

En la conversación, la trasandina dijo que en la época en que ambos eran deportistas, "los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo".

"Es muy humilde habiendo sido el deportista que fue. Yo soy refeminista igual, eh, pero Fernando es muy atento conmigo desde el minuto que me conoció y esa fue una de las cosas que me enamoró de él", dijo Aymar sobre el ex tenista.

La ex seleccionada de hockey de Argentina dijo además que decidió venirse a Santiago y que si tomó dicha decisión "es porque me estoy proyectando y me encantaría que fuera para siempre, pero pueden pasar muchas cosas en el camino. Las relaciones se construyen a diario".

Además Aymar también se refirió a desafíos en lo profesional en su estadía en el país "acá tengo el gran reto con respecto al deporte en la mujer. Con Las diablas (equipo chileno de hockey césped) Cachito Vigil está haciendo un gran trabajo, pero hay mucho pendiente en cuanto a acercar a la mujer al deporte en Chile. Para mí es salud y valores. Creo que acá puedo hacer mucho en ese aspecto".