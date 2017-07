Beatriz Sánchez por acusación de la hija de Bonvallet: "No es cierto"

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, salió a desmentir una serie de acusaciones lanzadas a través de las redes sociales por Daniela Bonvallet, hija del fallecido exfutbolista y comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet.

En sus publicaciones, la periodista se lanzó con todo contra la abanderada, relatando un episodio que habría ocurrido en el canal La Red pocos días después de la muerte de su padre.

“Cuando murió mi papá me invitaron a Mentiras Verdaderas de La Red. Estaba Beatriz Sánchez en maquillaje, le dije hola! X cortesía claro (…) Me miró con desprecio, rechazó mi saludo y me dijo: bien merecido lo tenía. (refiriéndose a mi papá)", dijo.

Bonvallet siguió con sus críticas y aseguró que Sánchez "es una mujer mala que quiere ser presidenta y está llena de odio", agregando que "tengo los mensajes donde ella trata de ‘mongólicos y tontos’ a los que siguen a mi papá".

"Si mi papá estuviera vivo y en la radio, otro gallo cantaría y no se estaría haciendo la “buena”, la defensora de Chile", lanzó.

La candidata reaccionó ante esto, y desmintió lo descrito por Bonvallet. "No es cierto", expresó a The Clinic , agregando que "creo que no me quiero pronunciar más, entiendo el dolor de una persona cuando un papá se muere. Prefiero ser muy delicada con esto y no hacer más comentarios".

La denunciante afirmó que una maquilladora fue testigo de su encuentro con Sánchez, pero en una entrevista con La Cuarta , ella misma descartó cualquier enfrentamiento entre ambas.

“Daniela no estaba bien y es comprensible. Había fallecido recién su papá y estaba distraída. Estaba callada y no habló mucho. Cerró los ojos y la maquillé. Con Beatriz no se hablaron”, expresó.

Durante esta noche, Daniela volvió a usar su Twitter e insistió con que el desprecio de la abanderada hacia ella y a su papá fue real. "No estoy de candidata de nada y no necesito prensa. Nunca la he buscado", sentenció.