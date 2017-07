[FOTOS] Las relajadas vacaciones de Marcela Vacarezza, María José Prieto y Karla Constant

Varios rostros televisivos están de vacaciones buscando capear el frío invierno que asola al país. Marcela Vacarezza, en Las Bahamas, Marías José Prieto en Brasil y Karla Constante en Hawái son algunas de las personalidades que decidieron salir al extranjero para disfrutar de unos días de relajo.

Vacarezza relata su escapado asegurando que “acá esatamos (con su familia) arriba de un catamarán privado al que nos invitó una pareja de amigos por las islas Exuma, que son un grupo de islas de Las Bahamas. Nos invitaron a este viaje increíble. El catamarán va para donde uno quiera, podemos dormir frente a unas islas donde no hay nada. Esto es todo muy virgen y las playas son las más lindas que he visto. Ando todo el día en bikini”, aseguró a Las Últimas Noticias

Constant, que causó revuelo por una foto en traje de baño, explicó que “entreno harto crosstraining hace mucho tiempo, pero debo reconocer que para este viaje me esforcé las dos semanas previas en no salirme de comer sano y de la dieta habitual. Traté de no comer como una golosa”. La presentadora de Mega también está en un viaje familiar.

Finalmente, Prieto, se escapó solo entre mujeres a Pipa, donde está con su hermana Ángela y sus respectivas hijas. Mostrando un impecable físico, asegura que es por el yoga que práctica, donde comparte técnicas en su Instagram.