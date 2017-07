[FOTOS] Sharon Stone se lució posando en bikini a los 59 años

La recordada estrella de Hollywood Sharon Stone fue considerada una de las mujeres más sexies del mundo tras su papel en la película “Bajos Instintos”, dejando inmortalizada la escena donde se cruza de piernas en un interrogatorio policial luego de ser acusada de matar a su amante.

La actriz, actualmente de 59 años, se fotografió en un paseo junto a su familia en Montana y el sol fue una buena excusa para lucir su tonificado cuerpo ad portas de entrar a la tercera edad.

Las imágenes se volvieron rápidamente viral y Stone explicó que su vida sana y familiar ha sido clave para conservarse en tan buen estado. Además, recordó un regalo de su madre que la ha ayudado en su aspecto: "Cuando tenía 12, mi madre me dio un tarro de crema hidratante y me dijo: 'utilízala a la mañana y a la noche, y me lo agradecerás'. Todavía se lo agradezco", según publicó Infobae.