[VIDEO] El mal momento de Mariuxi Domínguez: “Doy asco, a nadie le importo”

La ex chica Yingo, Mariuxi Domínguez, reconoció que está pasando un mal momento en su vida producto de una depresión que la ha llevado a decir que “da asco” y que “a nadie le importo”. También reconoció que ha tenido problemas monetarios señalando que “no tuve qué comer”.

La ecuatoriana publicó en su cuenta de Instagram una imagen con el siguiente mensaje: “Doy asco, a nadie le importo… si esa y muchas otras frases eran las que me decía y con las que yo me torturaba por más de 3-4 años! ¿¿Pero?? Algún día lo notaron.?? Pues No, pero es un proceso un ciclo , un "estado enfermante" donde uno siente que no tiene SALIDAS, y q todo se pone cada vez peor, dentro de muchos procesos por los que pase en los últimos 5 años-6 años, entre vivir trastornos alimenticios, adicción " a verme más aceptable para el medio", de contar hasta la última caloría, también en querer proyectar algo q no era (nunca), solo por agradar ,uff vivir violencia Psicológica ( si si señores q se burlen de uno o le digan NO PUEDES ERES MALA NO SABES HACER NADA ) eso también es VIOLENCIA!”.

La periodista finalizó su mensaje asegurando que está mucho mejor actualmente y convidó a sus seguidores a que “si (alguien) está pasando por momentos duros, escúchalos, solo necesitan desahogarse y sentir que alguien le importa, todo pasa todo cambia y un día puedes ser TÚ, se puede salir TRIUNFANTE DE TODO, solo necesitas DECISIÓN Y ACCIÓN, pero sobre todo AMOR!! Gracias DIOS por todo. TÚ PUEDES!!”.

La fotografía tiene casi 800 likes y acumula 75 comentarios donde le han manifestado apoyo a la modelo.