El inquietante tráiler de la segunda temporada de Strangers Things

La serie de Netflix, "Stranger Things", estrenó el tráiler de su segunda temporada, que se comenzará a emitir el 27 de octubre y tendrá nueve episodios.

Se reveló en el Comic-Con de San Diego y usa la música "Thriller" de Michael Jackson.

En él Will nuevamente aparece en una realidad alternativa. "He visto algo... lo he sentido a mi alrededor", le dice a su madre, Winona Ryder para luego ir con sus amigos disfrazados de "Cazafantasmas", a buscar a lo que sería un nuevo monstruo.