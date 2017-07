La despedida de Linkin Park a su vocalista: "Tus demonios siempre fueron parte del acuerdo"

Los integrantes de Linkin Park dicen que tienen el corazón roto tras la muerte de su vocalista Chester Bennington, quien falleció ahorcado la semana pasada.

"Ondas sísmicas de dolor y negación continúan sacudiendo a nuestra familia mientras lidiamos con lo que ha ocurrido", dijo la banda de rock en una carta.

Bennington, de 41 años, se colgó de la puerta de una habitación de su casa cerca de Los Ángeles. La banda comenzó su declaración con un "Querido Chester".

"Tocaste muchas vidas, quizás aún más de las que te percataste. En los últimos pocos años, hemos visto una efusión de amor y apoyo, tanto público como privado, de alrededor del mundo. Talinda y la familia lo aprecian, y quieren que el mundo sepa que fuiste el mejor esposo, hijo, y padre; la familia nunca estará completa sin ti", dice la misiva.

Bennington era uno de los dos vocalistas principales de Linkin Park, una de las bandas más exitosas de la década del 2000. La agrupación ganó incontables premios, incluyendo varios Grammy, con éxitos como "In the End", "What I've Done" y "Numb".

También incluye a Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahnand y Rob Bourdo, quienes dijeron que "la ausencia (de Bennington) deja un vacío que no podrá llenarse nunca - una voz estrepitosa, graciosa, ambiciosa, creativa, amable y generosa en la sala ha desaparecido".

"Tratamos de recordarnos a nosotros mismos que los demonios que te apartaron de nosotros siempre fueron parte del acuerdo. Después de todo, fue por el modo en que cantabas sobre esos demonios que todo el mundo se enamoró de ti en un principio. Tú los exhibiste sin temor y, al hacerlo, nos uniste y nos enseñaste a ser más humanos. Tuviste el corazón más grande, y lograste llevarlo en la mano", continuaron.

Linkin Park tenía previsto salir de gira esta semana, pero canceló sus planes tras el deceso de Bennington. La banda debutó en el 2000 con el álbum "Hybrid Theory" y en mayo lanzó "One More Light", su último disco.

Billboard dijo que "One More Light" reingresó a su más reciente lista del Top 200 en la casilla No. 17, mientras que "Hybrid Theory" se registró en la No. 27. En Amazon, "One More Light" encabezó hoy la lista de los discos más vendidos y "Hybrid Theory" se ubicó en el quinto lugar.

Más de 11 millones de copias de "Hybrid Theory" se han vendido desde su lanzamiento. El segundo álbum de la banda, "Meteora" de 2003, estaba de 41 en la lista de Billboard y "Minutes to Midnight", de 2007, de 115.

"Nuestro amor por hacer e interpretar música es inextinguible. Aunque no sabemos qué camino nos depara el futuro, sabemos que tú hiciste que cada una de nuestras vidas fuera mejor", dijo la banda. "Gracias por ese regalo. Te amamos, y te extrañamos muchísimo".

La banda concluyó diciendo: "Hasta que te veamos de nuevo".