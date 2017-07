Daniela Aránguiz reclamó por el camarín privado de Kel Calderón en "Maldita Moda"

Ayer La ex "Mekano" alejó porque la abogada tiene su propio vestidor, mientras que ella debe compartirlo con los otros panelistas del programa de CHV.

La ex integrante de "Mekano", Daniela Aránguiz, no ocultó su molestia y alegó por el camarín privado que tiene Raquel "Kel" Calderón en el programa "Maldita Moda" de Chilevisión.

Según lo públicado por LUN , la esposa de Jorge Valdivia expresó su alegato en su cuenta de Instagram (la cual es privada) donde puso fotos y mostró que la abogada tenía su propio vestidor.

“Injusto”, escribió en la publicación, afirmando que ella debe compartir su espacio con el resto de los panelistas.

Calderón fue consultada por las quejas de Aránguiz, asegurando que al lugar llega con su maquilladora, productor de modas, peluquero y quien le sube los videos a sus redes sociales. "Cabemos justos en el camarín", acotó.

Por el reclamo de la ex bailarina, Kel expresó que "cada uno negocia lo que quiere y necesita para sentirse cómoda, y yo estoy feliz en el programa. Conmigo, por lo menos en persona, no se ha quejado nadie del equipo. Siento que nos llevamos todos bien. Tampoco me meto en lo que negocian mis compañeros, los respeto y eso va con los acuerdos que ellos hacen".