Charlize Theron contó que su madre mató a su padre

09:33 Lo hizo en defensa propia. “Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie", confesó la actriz, que decía que su papá había muerto en un accidente vehicular.

La actriz Charlize Theron tuvo una infancia turbulenta y por años guardó en silencio la experiencia más traumática que le tocó vivir: su madre mató a su padre para defenderse de él, pues era alcohólico y agresivo.

Theron había contado sobre la adicción de su padre y los malos tratos, pero no se había extendido antes en el parricidio. En una entrevista radial, se confesó.

“Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de auto. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia", dijo la mujer que creció en una granja en Benoni, cerca de Johannesburgo.

La actriz superó el hecho con una terapia que comenzó recién a los 30 años y ahora, a los 41 dice que su madre es un ejemplo: “Tengo una madre increíble. Es una gran inspiración en mi vida. Nunca ha tenido terapia enfrentándose a algo así, tratando de apartar a su hija de eso. Es increíble (...) creo que lo que más me afectó fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder. Todo dependía de otra persona y de si iba o no iba a beber”.

También contó que cerca de sus 20 años comenzó a consumir mucha marihuana, éxtasis y cocaína, pero que ya es parte de su pasado: “A mis veinte años estuvo presente el éxtasis. A esa edad me preocupaba mucho que, si tenía hijos, me perdería este tipo de vida, pero llegué a los treinta y pensé: ‘Ya está, se acabó’... Ya no puedo fumar marihuana, me vuelvo muy poco interesante. No quiero hablar cuando fumo, es como si me apagase y no tuviese nada que decir. Ahora me voy a la cama a las 8:45 de la noche y me encanta. Me levanto a las 6:30 y tengo que preparar dos loncheras”.