Macaulay Culkin sorprendió luciendo un “repuesto” aspecto

El actor Macaulay Culkin (36) reapareció con un mejorado aspecto, luego de sus últimas apariciones públicas en las que su desmejorada apariencia física fue objeto de comentarios.

Culkin fue captado por fotógrafos a la salida de un restorán en Los Ángeles en el que cenaba con la actirz Brenda Song, con quien tendría una relación sentimental.

Ambos se conocieron en las grabaciones de Changeland, cinta que marca el regreso del actor al cine tras 10 años de ausencia.

Is that you #Macaulayculkin ?????? pic.twitter.com/PD51hrWLQR