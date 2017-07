La argentina Eugenia "China" Suárez mostró su pancita de embarazada.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

La joven confirmó el domingo que espera un hijo con el actor chileno Benjamín Vicuña y contó que tiene menos de tres meses de gestación.

Ayer, a través de la misma red social, agradeció a Dios por su segundo embarazo y también por los mensajes de afecto.

La trasandina dijo que fue su hija Rufina, de cuatro años, quien se dio cuenta de su estado. "Yo me estaba cambiando y ella me miraba mucho, hasta que me dijo 'mamá, tienes un bebé en la panza' y se emocionó como una abuela".

"Es un bebé buscado, la familia ya lo sabe, los amigos también", manifestó la "China".