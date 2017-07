Angelina Jolie abordó quiebre con Brad Pitt: “Es importante llorar en la ducha y no frente a los hijos”

La actriz Angelina Jolie se refirió en conversación con la revista Vanity Fair a su vida personal tras su separación de Brad Pitt y dijo que la escena que se ha descrito sobre la pelea entre ambos en el avión, que gatilló las denuncias y la separación definitiva entre ambos, no era la tónica de su relación.

“Nuestro estilo de vida no era en ninguna forma negativo“, dijo Jolie, quien además planteó que “ese no fue el problema” y dijo que permanecerá de la relación “la maravillosa oportunidad que fuimos capaces de entregarles a nuestros niños“.

La actriz dijo también que los problemas on Pitt se iniciaron en 2016, cuando la película “First they killed my father” estaba en post producción.

Jolie dijo que no quiere plantear que las cosas se pusieron “malas”. “No quiero usar esa palabra (…) las cosas llegaron a ser difíciles”.

Sobre si situación dijo además que no quiere que sus hijos se preocupen por ella. “Creo que es importante llorar en la ducha y no en frente de ellos. Necesitan saber que todo va a estar bien, incluso cuando no estás segura de que no lo va a estar”.

La actriz dijo que se trasladó a una nueva casa, una mansión de US$ 25 millones y que “estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para sanar a nuestra familia”.