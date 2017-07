Francisca Merino recordó el "semipololeo" que tuvo con Felipe Braun

La actriz y panelista de "Bienvenidos", Francisca Merino, desempolvó un antiguo romance de su época estudiantil, que la vinculó con su colega Felipe Braun.

Durante un juego en el matinal de Canal 13, la ex integrante de SQP afirmó que hace muchos años tuvo un "semipololeo" con el protagonista de la teleserie "La Colombiana" de TVN.

"Estaba en primero de la escuela de teatro. Él en tercero. Anduvimos tres o cuatro meses", contó.

Merino también afirmó que de aquella época no tiene muy buenos recuerdos. "Para mí no fue un pololeo. No quiero darle el grado de pololeo porque la verdad es que no se portó muy bien. Fue infiel conmigo. Él volvió con su polola y me dejó", señaló.

A pesar de esto, la actriz afirmó que actualmente le tiene "muchísimo cariño" a Braun y que las cosas entre ambos quedaron bien.