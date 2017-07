[VIDEO] Mariana di Girolamo acusó suplantación de identidad en Tinder

La actriz Mariana di Girolamo acusó una suplantación de identidad en Tinder, plataforma que permite chatear y concretar citas.

En un video subido a su Instagram Stories, la encargada de interpretar al personaje de María Elsa en la teleserie "Perdona nuestros pecados", funó a quien usa su imagen en la red social.

"No, no estoy en Tinder, así que tú, personita que te estás haciendo pasar por mí, deja de hacerlo. Sépanlo, no tengo nada contra la aplicación", expresó la joven, en un video que fue mostrado en el programa "Intrusos" de La Red.

Este caso se suma al vivido por varias famosas. De hecho Ingrid Cruz, colega y compañera de Di Girolamo en otras producciones, denunció que una persona estaba usando su rostro para promocionar un supuesto concurso en donde regalaba su propio auto.