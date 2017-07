Faloon narró cómo su vida en Brasil se transformó en un infierno

La ex integrante del programa Yingo, Faloon Larraguibel recordó con pesar su vida en Salvador de Bahía en Brasil, donde acompañó a su esposo, el jugador de fútbol Jean Paul Pineda."Para mí fue un infierno vivir ahí por eso volvimos a Chile", dijo al matinal de Zona Latina, segun consignó LUN.

En abril Larraguibel fue asaltada en Brasil, episodio que recordó en el programa: "frenamos para no chocar y se bajaron tres tipos con pistolas. Saqué a mi hija Luciana (1) del auto y Jean Paul sacó a mi otro hijo de la silla (8 meses). Todo mientras estos tipos nos apuntaban en la cabeza y gritaban".

"Vivía con miedo en Brasil, Paul se tenía que concentrar, me quedaba sola en la casa y yo estaba aterrada. Sentía los ruidos de los autos y me daba miedo. No dormía casi nada y eso que condominio donde vivíamos era súper seguro. No salí de la casa en los dos meses antes de volver a Chile. Le decía a Paul llorando que quería irme" dijo la ex Yingo.

Larraguibel dijo que "acá me siento más segura. Conozco mi país, su gente y es lejos mucho más seguro vivir aquí que en Brasil. Más allá de las cosas que pasan siempre, acá se puede confiar, incluso en la policía. Allá hay que pagar hasta para hacer una denuncia".