Ex chico Yingo dijo que Primer Plano "le cagó la vida" tras vincularlo al comercio sexual

"Me cagaron la vida" acusó el ex chico Yingo Erick Manosalva, conocido como "Lelo", luego que en 2016 el programa "Primer Plano" lo vinculara a la prostitución.

Recientemente la justicia ratificó la multa contra CHV por denigrar la dignidad del joven. Sin embargo, para Manosalva, esto "no hace justicia".

"Ellos lo hicieron sin mi consentimiento, ellos lucraron con mi nombre, por último que me hayan avisado", dijo a "Intrusos" de La Red. "No me dieron la oportunidad de decir lo que pensaba", añadió.

Manosalva contó que actualmente está cesante, ya que en ningún lugar lo aceptan por el escándalo.

"No la estoy reclamando, pero la plata debería ser para mí y no para el Fisco, porque lo he pasado muy mal. A nivel familiar me ha costado mucho", dijo.

El joven aseguró que seguirá con el caso "hasta las últimas consecuencias, para que ninguna persona más pase por esto". "El daño está hecho, aunque pidan disculpas públicas", recalcó.