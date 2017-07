Seu Jorge se suma al Festival Primavera Fauna

El festival Primavera Fauna confirmó un nuevo número: se trata del brasileño Seu Jorge, quien realizará un tributo a David Bowie.

El artista presentará "The Life Aquatic", disco que comprende diversos covers del "Duque Blanco", todos presentes en "The Life Aquatic with Steve Zissou", cinta de Wes Anderson del año 2004.

El músico interpretará versiones acústicas y en portugués de temas como "Rebel, rebel", "Life on mars?", "Changes", "Space oddity", "Ziggy Stardust" y "Rock 'n' roll suicide", entre otras.

Junto a Seu Jorge, se presentarán el 11 de noviembre en el Espacio Broadway Phoenix, Neon Indian y Homeshake.

Hasta el 1 de agosto está la preventa a través del sistema Puntoticket, con valores de $42.600 (general) y $67.200 (VIP).