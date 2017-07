La película "Los Versos del Olvido" representará a Chile en el Festival de Cine de Venecia

La película "Los Versos del Olvido" es la única película chilena seleccionada en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre en Italia.

La cinta, que narra una historia iraní que transcurre en Santiago, fue dirigida por Alireza Khatami y coproducida por Francia, Alemania, Holanda y Chile. Competirá en la sección Orizzonti, una instancia dedicada a las películas que representan las últimas tendencias estéticas y expresivas del cine internacional.

Hablada en español e interpretada por Julio Jung y Amparo Noguera -junto a un destacado contingente de actores españoles como Juan Margallo, Tomas del Estal y Manuel Morón-, “Los Versos del Olvido” fue escrita originalmente para ser filmada en Irán y se realizó en Chile. El resultado es una historia que podría transcurrir en cualquier tiempo y lugar, sin importar los nombres de sus personajes.

En la categoría Orizzonti también competirán Disappearance de Ali Asgari; Especes Menacees de Gilles Bourdos; The Rape Of Recy Taylor de Nancy Buirski; Caniba, Lucien Castaing-Taylor de Verena Paravel; Les Bienheureux de Sofia Djama; Marvin de Anne Fontaine; Invisible de Pablo Giorgelli; Brutti e Cattivi de Cosimo Gomez; No Date, No Signature de Vahid Jalilvand; Krieg de Rick Ostermann y West Of Sunshine de Jason Raftopoulos, entre otras cintas.

El film cuenta la historia de un anciano cuidador de una morgue lejana posee un impecable recuerdo de todo menos los nombres. Pasa sus días mostrando cadáveres a aquellos que buscan a sus seres perdidos y atendiendo a sus amadas plantas.

Cuando la protesta en una ciudad cercana estalla y la milicia encubre secretamente la morgue para ocultar víctimas civiles, él descubre el cuerpo de una mujer joven desconocida.

Evocando recuerdos de la pérdida personal, se embarca en una odisea mágica para darle un entierro adecuado con la ayuda de un mísero sepulturero que recoge historias de los muertos, una anciana en busca de su hija perdida hace mucho tiempo, y un conductor fúnebre atormentado por su pasado.