Nicole Kidman se arrepintió después de sacarse fotos donde se marcan sus pezones

07:27 "¡Se me fue la cabeza! ¿Cómo están las fotos? ¿Parecen muy locas?", se preguntó la actriz tras la sesión para la revista británica Love Magazine.

La actriz Nicole Kidman se sacó osadas fotos para una revista británica, pero después se arrepintió.

En la portada de Love Magazine la ex de Tom Cruise aparece con un sombrero de cowboy y un traje de baño rojo que marca sus pezones, lo que se llevó todas las miradas.

"Pensé sobre esta pose después. Estaba en plan ¿pero qué estaba haciendo?. ¡Se me fue la cabeza! ¿Cómo están las fotos? ¿Parecen muy locas?", se preguntó Kidman después de la sesión.

Según la revista New Idea, la recientemente nominada al premio Emmy por su interpretación en la serie de HBO Big Little Lies, se mostró "devastada y avergonzada" al ver las fotografías, ya que la artista "es bastante conservadora y no pensó que fueran a ser tan arriesgadas".

"Ella pensó que no era una manera de comportarse para una madre casada de cuatro hijos que acaba de cumplir 50 años", contó una fuente al medio.