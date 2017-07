Cinco candidatos presidenciales aceptaron invitación de Pancho Saavedra para tomar un café

Cinco candidatos presidenciales aceptaron una invitación que les extendió el conductor del programa "Lugares que hablan", Francisco "Pancho" Saavedra, quien busca tomar un café con todos ellos para establecer un diálogo.

El comunicador expresó en su cuenta de Twitter que la idea es compartir todas las experiencias que ha vivido en sus viajes por Chile gracias al espacio de Canal 13.

"Me da lo mismo el color político. Me interesa contarles acerca de los pueblos, de la conectividad, de la desigualdad, contaminació, etc", expresó.

La invitación tuvo la inmediata respuesta positiva de los abanderados Sebastián Piñera (Chile Vamos), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Carolina Goic (DC), Alejandro Guillier (PR-PS-PPD-PC-IC-MAS) y José Antonio Kast (Independiente).

Saavedra agradeció las respuestas de los abanderados y los llamó a ponerse de acuerdo en un día y una hora para concretar su encuentro.

Pancho, encantado de conversar, especialmente si se trata de las grandes necesidades e inquietudes de los chilenos. Coordinemos por interno — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 27 de julio de 2017

.@PANCHOSAAVEDRA encantado de que nos juntemos pronto, estoy seguro de que tienes mucho que aportar https://t.co/RjSwxUf8Nw — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) 27 de julio de 2017

Querido Pancho, cuando quieras nos juntamos a conversar sobre lo que ambos hemos escuchado al recorrer Chile. Pero yo pediré un té verde?? — carolinagoic (@carolinagoic) 27 de julio de 2017

Pancho, ven el domingo a correr y hablamos! A lo largo de Chile, he conversado con miles de compatriotas. Me interesa tu mirada #5Kpic.twitter.com/gmB5IOh1TD — Alejandro Guillier (@guillier) 27 de julio de 2017