Pablo Vargas y los dichos de la doctora Cordero por su detención: "Me duele que hablen y lo escuche mi familia"

El ex participante de "Rojo", Pablo Vargas , sigue enfrentando polémicas por la violenta detención que protagonizó en un motel . Ahora, la doctora María Luisa Cordero especuló con los elementos que hicieron detonar la reacción del bailarín.

La siquiatra, que hace un tiempo fue despedida de "Primer Plano" por sus cuestionables dichos por el caso de violencia a la mujer de Tea Time , aseguró que lo que pasó con Vargas no pasó por la mezcla de antidepresivos con alcohol.

"Yo quisiera corregir a este joven. Si fuera cierto que él está tomando antidepresivos e ingirió alcohol, él habría caído en coma. Me temo que no es cierto que él estaba tomando antidepresivos. Todos esos estados de excitación psicomotoras y descontrol de impulsos, es alcohol con drogas. No me vengan a decir que es depresión", dijo en su programa radial.

En conversación con "Intrusos", Vargas rechazó totalmente las palabras de Cordero. "La respeto por ser ella una persona de la tercera edad. Podría esperar de ella que me diga oye Pablo yo te puedo atender", expresó.

Tras esto, el ex rostro televisivo señaló que "me duele que hablen y lo escuche mi familia. A mis papas les da mucha pena. Que ella se avale de su título profesional para dar una opinión televisiva. En redes sociales o radio, donde queda todo registrado, es complicado. Tú te tienes que hacer cargo de tus palabras".

“Uno puede decir mucho. Pero no si tienes pruebas o no estuviste en el lugar, es re fácil inventar”, cerró Vargas.