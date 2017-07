Loreto Valenzuela quedó cesante tras su participación en "Amanda"

00:15 La actriz, que interpretó a la malvada Catalina en la teleserie diurna de Mega, afirmó que al no estar contratada directamente por el canal no logró asegurar su continuidad en el área dramática.

La actriz nacional Loreto Valenzuela, quien interpretó a la malvada Catalina en la exitosa teleserie "Amanda" de Mega, reconoció que tras la producción diurna quedó sin trabajo, al igual que varios de sus colegas.

La artista, que era la antagonista principal de la historia protagonizada por Daniela Ramírez y Carlos Díaz, contó en el programa "Primer Plano" de CHV que no estaba contratada directamente por el canal, por lo que nunca tuvo asegurada su continuidad.

"Tengo hartos años de carrera, entonces me he pegado varios porrazos, todas las desilusiones. Cuando hice 'Amores de Mercado', que tuve un gran éxito con el personaje, con una de las escenas más vistas de la historia de las teleseries. Y resulta que después de esta teleserie no tuve pega. No me llamaron. Yo estaba con puro pensamiento positivo, y no me llamaron", contó.

Valenzuela explicó que tanto ella como varios de sus compañeros de elenco no estaban contratados directamente por la estación del grupo Bethia, sino que eran parte de la productora AGTV, que realizó la ficción. Por lo mismo no tenían asegurada su continuidad en el área dramática.

"Mis colegas más jóvenes estaban medios deseperados, porque en general el elenco no era de Mega, sino que llamado por AGTV. Y se acabó la pega. Punto", sentenció. La actriz incluso afirmó que la propia intérprete de Amanda no estaba contratada por la estación y solo era parte de la productora.

Por la situación, Valenzuela reflexionó que "los canales están pasando por una serie de problemas para las contrataciones. Dicen que no hay ganacias, que no pueden contratar más gente de planta, lo que sea".

Sobre el factor edad en las decisiones de los ejecutivos, expresó que "se habla mucho del racismo, del sexismo, pero no se habla de añismo, que también es un gran prejuicio. Cumpliste una cierta edad y pareciera que las cosas se hacen más difíciles. Y estoy tan en contra de eso, y porque yo quise, me puse el pelo blanco".

"Tal vez no sé hacer mejor lobby, no me manejo mucho con eso de los poderes", sentenció.