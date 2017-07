Kel Calderón le mandó fotos vestida de novia a Pangal: "Me dejó los vistos, se hizo el leso"

Kel Calderón se probó un vestido de novia para el programa que emitirá hoy Maldita Moda de Chilevisión. Sin dudarlo, capturó el momento para el recuerdo y le mandó por WhatsApp a su mamá y a su pololo, Pangal Andrade, las imágenes.

En entrevista con La Cuarta , Kel dijo que Raquel Argandoña casi se desmaya cuando la vio de blanco y su pololo, "se hizo el leso".

"Pangal me dejó el visto, con los dos tickets azules, jajajá… Después, la vio y me dijo “oh, qué bonita te ves con ese vestido”. Yo le dije “fíjate bien, ¡estoy vestida de novia!”, pero se hizo el leso nomás", dijo.

Kel dijo que aún no tiene pensado casarse, pero que haber posado de blanco fue una linda experiencia. "No es fácil, porque hay tantas opciones que una se marea. Si a mí me pareció difícil tomar una decisión, me imagino cómo será para una mujer que de verdad lo tenga que ocupar", afirmó.

De paso, dijo que había sido muy difícil llevar el vestido por todo lo que pesa, "no sé cómo las novias pueden caminar y bailar con esto. Por algo a la hora de fiesta se ponen zapatillas, y a las dos horas arrancan como La Cenicienta".