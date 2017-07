Iggy Azalea se suma al festival Primavera Fauna

La rapera australiana Iggy Azalea se sumó al cartel del festival Primavera Fauna 2017 y asoma como plato fuerte del evento, que se realizará el 11 de noviembre en Espacio Riesco.

La joven se encuentra trabajando en su segundo álbum de estudio, Digital Distortion.

A los ya confirmados Phoenix, Seu Jorge, Homeshake y Neon Indiana, se agregan al line up los británicos de Daughter y el DJ alemán Claptone.

La lista la completan White Sample, Matías Aguayo & The Desdemonas, Nova Materia, Nabucodonosor, The Black Angels, Kamila Govorçin, Dâm-Funk, Whitney, Algodón Egipcio, Planeta No, Roman & Castro y Elías Deepman.

Desde la producción aseguraron que se barajan otros artistas para el show, cuyas entradas valen entre $47.500 y $70.000.