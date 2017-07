Angelina Jolie negó haberse aprovechado de niños para el casting de su película

La actriz Angelina Jolie salió al paso de las acusaciones contra el proceso de casting para su película "First They Killed My Father", que fue calificado como cruel.

La revista Vanity Fair contó que en el proceso para elegir a uno de los protagonistas de la cinta -basada en la historia de supervivencia de Loung Ung durante el genocidio en Camboya a finales de la década de los setenta- daban dinero a diferentes niños huérfanos o que se encontraban en difíciles situaciones preguntándoles para qué lo usarían, luego les hacían que lo cogieran para más tarde hacer que tuvieran que devolver el dinero con el fin de conseguir una reacción de los pequeños.

A través de un comunicado, la también directora sostuvo que "me molesta que un ejercicio de improvisación, a partir de una escena real en la película, se haya escrito como si fuera un escenario real. La sugerencia de que dinero real se quitó a los niños durante el casting es falsa y perturbadora. Me sentiría indignada si esto hubiera sucedido".

Agregó que "el objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores a los que los niños se enfrentan en las guerras y ayudar a protegerlos".

Además, según la actriz, durante el proceso de realización de la película, padres, tutores, ONG y médicos estuvieron presentes todo el tiempo. "Se tomaron todas las medidas para asegurar la seguridad, comodidad y bienestar de los niños empezando por las audiciones, pasando por la producción y hasta el presente", dijo.