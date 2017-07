Eduardo Cruz-Johnson tras el infarto: "Ahora le tengo miedo a la muerte"

El ex lector de noticias de TVN, Eduardo Cruz-Johnson, reflexionó sobre las consecuencias que le dejó el infarto que lo dejó internado por más de un mes , y que casi le quitó la vida.

En una entrevista al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red , el también ex integrante del reality show “40 ó 20” afirmó que en medio de su ocupada vida a cargo de una empresa sintió una molestia que le llamó la atención.

"Sentía un elefante aquí en el pecho, y no sabía graficar lo que era. Podía ser pena, podía ser angustia. No sabía lo que era. Y como soy ignorante, me quede", contó, agregando que su hijo kinesiólogo lo alertó de su verdadero problema de salud.

Cruz-Johnson afirmó que estuvo "dopado" durante mucho tiempo, y que recuerda muy poco de su estadía en el recinto de salud, y reconoció que cuando desperó estaba algo molesto. "Quería agua. No quería estar ahí. Me cargan las clínicas", dijo.

Por lo que le dejó el infarto, el empresario afirmó que "estoy empezando a vivir de nuevo". "Ahora, yo estoy muy alejado de los cultos, pero si tengo que decir 'Gracias a Dios' lo voy a decir, porque no tiene nada de malo", apuntó.

"Ahora ya le tengo miedo a la muerte. Antes me daba lo mismo. Y creo que también es un buen signo, es un muy buen signo. Lo único que quería era que si me moría, fuese sin dolor, sin sufrimiento, pero después me empiezo a dar cuenta que hay muchas cosas a tu alrededor. Cosas que ya no están, cosas que están. De repente me pongo a pensar qué hubiesen hecho los niños", señaló.

Cruz-Johnson, quien lleva varios años alejado de la televisión, contó que algunas personalidades que conoció durante su época en los noticieron le mandaron mensajes y lo fueron a ver. Uno de ellos fue el también ex lector de noticias de Canal 13, Eduardo Riveros.