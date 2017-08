Karen Bejarano tras su retorno a la TV: "El tema de las fotos dejó una cicatriz a nivel familiar"

Renovada de look y con un nuevo impulso. Así se mostró esta mañana Karen Bejarano , también conocida como Karen Paola, quien volvió a la televisión luego de cinco meses de ausencia, los que estuvieron marcados por la filtración de fotos íntimas que la complicaron a nivel mediático y familiar.

La ex panelista de "Mucho Gusto", que se integró hoy al matinal "Muy buenos días" de TVN, aseguró a LUN que durante este tiempo de ausencia logró superar gran parte de los efectos que tuvo la grave vulneración a su privacidad.

"Me siento muy empoderada, mucho más segura de mí, cosa que antes no sentía y eso me hacía ser una persona más débil. Las inseguridades son súper malas consejeras. Últimamente estoy mucho mas consciente de mis capacidades, de quien soy", expresó.

Bejarano también afirmó que estuvo en una terapia sicológica, la que según ella, le permitió recuperar la confianza que sentía especialmente en la niñez.

Por el tema de la filtración, la comunicadora afirmó que "el tema puntual de las fotos dejó una cicatriz a nivel familiar. Va a estar ahí siempre. Entonces tenía dos opciones: lamentarme o encargarme".

Karen reflexionó sobre la reacción de la gente ante lo que le pasó, afirmando que "las mujeres somos súper doble estándar, siento que no hemos sido bien educadas respecto de la generosidad del género. Mi generación es mucho más machista, veo que muchas se escandalizan con ciertas cosas".