Sofía Vergara se desnudó por completo a sus 45 años

La actriz colombiana Sofía Vergara sorprendió a sus fans al realizar una sesión de fotos donde posó totalmente desnuda, mostrando su escultural cuerpo con sus 45 años.

Una de las protagonistas de la serie "Modern Family" protagonizó una sesión fotográfica para el próximo número de la revista de nutrición y deportes Women's Health.

En una entrevista, Vergara se mostró orgullosa de sus curvas y su origen latino. "No se trata de tener músculos o firmes abdominales. No tengo abdominales marcados porque no necesito ser una modelo tonificada con un cuerpo perfecto. Eso me tomaría mucho esfuerzo", expresó.

Vergara será la portada del número de la publicación, la que en su interior tendrá otras imágenes, las que ya se filtraron en las redes sociales.