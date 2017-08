Pancha Merino analizó su soltería: “Los mando a la friendzone al tiro y la cosa no prospera”

En conversación con LUN, la actriz y panelista del matinal de Canal 13, Francisca Merino, se refirió a su situación sentimental, luego de la separación de su ex marido, Claudio Labbé, hace un año y medio.

En Bienvenidos, hay una campaña para buscarle pololo y ella habló de su soltería. “Son tantas cosas, creo que al final depende de mí, porque si salgo con amigas siempre llegan postres o champagne a la mesa de regalo”.

Merino dijo que “he salido a dos citas en todo este tiempo” y además sostuvo que dicha salidas han sido en grupo y que “al final converso harto con la persona, pero terminamos contándonos la vida y siendo amigos. Los mando a la friendzone y la cosa no prospera“.

“Me cuesta enganchar porque no sé bien qué quiero, dijo Merino, quien además sostuvo que “se que estoy más exigente. me gustaría tener una pareja, pero no sé qué pasa” dijo Merino.

La actriz, además dijo que el también panelista de Bienvenidos y, amigo suyo, Pedro Engel, le ha dicho que “voy a rearmar mi vida sentimental“.