Millaray Viera lanzó un duro mensaje contra la xenofobia y llamó a acoger a los inmigrantes

Millaray Viera hija del cantante Gervasio y pareja del ex ministro vocero Marcelo Díaz, escribió en su cuenta de Instagram un duro mensaje contra la xenofobia.

“Soy Milla y soy hija de un inmigrante, sí, de un inmigrante y no de uno de esos con doctorados elegantes, de uno pobre como no puedes llegar a imaginar, uno que no terminó el colegio siquiera, uno que llegó aquí buscando hacer lo que amaba, pero también derrotar la pobreza en la que vivía” dijo Viera sobre las condiciones en que su padre llegó al país.

La también hija de la ex modelo, Mónica Aguirre, dijo “nadie jamás lo culpó de quitarle trabajo al esforzado músico chileno, más bien le pedían autógrafos, lo abrazaban y aplaudían. Hasta hoy lo tocan en espacios de música chilena, hasta el día de hoy me paran en la calle para tocar un pedazo de él… Verdaderamente no entiendo qué nos pasó en el camino”.

Viera sostuvo que la acogida hacia los inmigrantes ha cambiado en Chile y que “me avergüenzo compatriotas, me avergüenzo como hija de inmigrante, como la inmigrante que he sido, me avergüenzo y quisiera esconder la cara al ver a un amigo haitiano o colombiano, pero prefiero pedir perdón, prefiero abrazar, acoger y hacer un llamado, desde esta pequeña plataforma, a todos los avergonzados, a unirnos por ellos”.

“No se deje engañar, infórmese, deje el prejuicio, no caiga en la trampa del fascismo populista” dijo la hija de Gervasio, quien además realizó un llamado: “defendamos a nuestros hermanos inmigrantes del odio, este país lo hacemos entre todos, hagámosles saber cuán valiosos son, cuánta importancia tienen, cuán bienvenidos serán siempre”.