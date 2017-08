El mensaje de Javiera Suárez: "Date cuenta que la vida es ahora y que hoy es un milagro"

La periodista Javiera Suárez compartió un conmovedor mensaje, en medio de su lucha contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, la joven compartió su reflexión, acompañada de una foto frente a un espejo.

"Mírate al espejo y date cuenta...Que no te estás poniendo más joven. Que el tiempo pasa en segundos y no en años. Que los días no son feos porque está nublado, sino porque tu decidiste que así lo fuera. Que tu vida está pasando ahora y no cuando jubiles y renuncies a eso que le llamas "maldito trabajo", escribió.

"Que por algo cuando estornudas o haces un brindis, la salud va en primer lugar; porque tu cuerpo es un templo y más vale que lo cuides". Entonces haz el ejercicio, mírate al espejo y date cuenta... Que el orgullo mata y el perdón sana", agregó.

"Dentro tuyo vive una fuerza inconmesurable capaz de revertir hasta el más nefasto de los pronósticos. Que más vale que te rompan el corazón cientos de veces, a vivir arrepentido por no haber amado nunca. Que el miedo es el peor de los cánceres y aunque sigas vivo te mata por dentro. Date cuenta que la vida es ahora y que hoy es un milagro", finalizó.