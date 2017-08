[VIDEO] So nasty: Romeo Santos confesó que un fan le dijo “yo te pagaría para que estés con mi mujer”

Romeo Santos está de gira con “Golden”, su último disco de su carrera como solista , y en una entrevista con Infobae aseguró que un “chico de Colombia me dijo si quería estar con su novia porque ella me amaba”.

“El Rey de la Bachata” fue consultado por su “propuesta indecente” y recordó aquel indicente que vivió en el país cafetero: “Un chico de Colombia: me dijo si quería estar con su novia porque ella me amaba. Al principio me reía, "¡Qué chistoso este chico!", a lo que me dice: "Esto es en serio, es de verdad, yo te pagaría para que estés con mi mujer". No acepté porque era un poco raro, pero la chica estaba divina. Hubo mucha tentación”.

El cantante estadounidense, que comenzó siendo corista de una iglesia en Bronx, barrio estadounidense ubicado en Nueva York, ha hecho nueve conciertos en nuestro país entre Santiago, Viña del Mar y Coquimbo, siendo su último show el 27 de febrero de 2015 en un repleto Estadio Nacional.