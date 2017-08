Pamela Jiles se confesó en el cubo: adoptó a un niño del Sename

Pamela Jiles sin corazas... La periodista más polémica de nuestra TV, abre sus heridas en #ElCuboCHV. Jueves, 22:30 horas pic.twitter.com/eeI1OOZXMI — El Cubo (@elcubochv) 2 de agosto de 2017

La periodista Pamela Jiles es la invitada de hoy al programa El Cubo, de Chilevisión, donde los entrevistados cuentan pasajes que no se conocían de su vida.Y Jiles no quedará al debe con ello, pues revelará que a los 50 se convirtió en madre adoptiva de un niño del Sename. Ella tiene un hijo veinteañero."Un día nos llamaron, nos sentaron y nos dijeron: está su hijo (...) yo estaba en estado de schock que se llama. Y ella nos dio la noticia de que íbamos a ser papás (con su pareja, Pablo Maltés). Después, cuando volví en mí y empecé a asimilar lo que estaba pasando, nos dijo: 'Bueno, ¿quieren ver una foto de su hijo?' Y Pablo dijo: 'No, no necesitamos ver la foto, es nuestro hijo", dijo la periodista, quien se emocionó en la entrevista.En ella también reveló que le gustaría haber sido lesbiana y que siente que la farándula, a lo que ahora se dedica, no se le ha ido de las manos.Pero otras fuertes confesiones tuvieron que ver con su adolescencia: contó que la secuestraron y abusaron de ella cuando tenía 15 años."En el verano del año 76 había sido expulsada del Liceo Manuel de Salas (por razones políticas), sin embargo, un día tuve la sensación de que me seguían en un vehículo (...) en la puerta del liceo me agarraron, me metieron dentro del auto, me amarraron las manos y me pusieron una capucha gigante (...) golpeándome, ahogándome a propósito (...) recibí todo tipo de tormentos, heridas, no intermitente porque no paraban (...) con el elemento del abuso sexual", adelantó La Segunda