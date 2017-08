El "Princeso", ex participante de La Vega, dijo que el programa es un tongo: "TVN tiró para arriba gracias a mí"

La Vega, el programa que pone a prueba a los flojos haciéndolos trabajar en el tradicional punto de venta de frutas y verduras de Santiago, ha sido uno de los espacios más exitosos en sintonía para TVN, pero pese a este éxito ya sumó una polémica.

Leonardo Pérez, también conocido como el "Princeso", aseguró que el programa es un "tongo" y que él mismo ha ayudado a ingresar gente al espacio conducido por Leo Caprile.

En declaraciones a "Intrusos" , el joven señaló que "todo lo que estai viendo en la segunda temporada, excepto mi capítulo, es todo totalmente arreglado", agregando que el canal "está marcando sintonía gracias a mí. TVN tiró para arriba gracias a mí. Si TVN tiene sintonía fue gracias a mí, a lo que yo armé. Yo metí a mucha gente a la segunda temporada.

El oriundo de Valparaíso aseguró que a través de las redes sociales le llegaron mensajes de los actuales participantes del programa. "Ellos me pidieron ayuda, me decían 'Ayúdanos a ser como tú en La Vega'. Y yo no los pesqué", afirmó.

Pérez, quien durante el episodio que protagonizó tuvo un violento altercado con los comerciantes que evaluaron su trabajo, afirmó que ellos "se creen choros, pero les ponís un hueón como yo y se quedan callados".

"Princeso" tuvo palabras para Caprile, al que calificó de un "títere". "El otro día habló de mí en La Red, dijo que estaba fuera del mundo, que era narciso, que era egocéntrico. Pero perdóname, pero no podría caer en algo tan bajo como engañar a la gente.

El ex concursante aseguró también que el canal no le pagó un monto por $600 mil que habría establecido en un contrato.