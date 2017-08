José Miguel Viñuela desclasificó incómoda pataleta de Lucho Jara

El animador José Miguel Viñuela desclasificó una desconocida e incómoda pataleta protagonizada por el cantante Lucho Jara, a quien reemplazó durante un tiempo en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

El ex "Mekano", que se contactó con el programa desde su programa "Vente Pa’ Acá" de Radio Candela, habló de un desconocido episodio protagonizado por el intérprete de "Un golpe de suerte", el que ocurrió en medio de una entrevista en el desaparecido espacio "Sábado por la noche".

"Dije algo que no debí haber dicho. Me equivoqué. Y se para y dice ‘yo hasta aquí no más llego, me voy”, relató Viñuela.

"Afortunadamente el programa era grabado. Tuve que salir a la terraza y le dije ‘Lucho, tomémonos algo, fumémonos algo. Cálmate, nunca quise decir eso. Me equivoqué. Te pido perdón. Me costó un mundo, después de que habíamos empujado el auto en Avenida Vitacura. Nos conocimos desde aquella época y dije ‘ah tengo la confianza para tirarle una pequeña talla, pero fue desafortunada. Una estupidez. Te pido perdón de nuevo", agregó el conductor.

Viñuela reconoció que fue inmaduro al plantear una "talla" a Jara, por lo que entendió su reacción de molestia.

El cantante afirmó que siempre había tenido una buena relación con Viñuela, pero afirmó que lo de la talla fue inesperado. "Yo le había contado algo a él como código de camarín, que todos nos hemos contado cosas. Pero él, en su inocencia televisiva de aquel entonces, estábamos en el programa don más personas y me tira esa pregunta", aseguró.