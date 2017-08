Álex Consejo y su ruptura con Paula Bolatti: "Es sólo por la convivencia"

El chico reality español Álex Consejo rompió su silencio y habló de su quiebre sentimental con la argentina Paula Bolatti, en el fin de la que parecía una de las parejas más sólidas del mundo de los reality.

El romance surgió en el programa "Doble Tentación" y pareció proyectarse con éxito en la vida real fuera del encierro, pero todo terminó este fin de semana, principalmente por problemas de convivencia en el departamento que ambos compartían.

El ex de Oriana Marzoli afirmó a Mega.cl que ambos aún se quieren mucho, pero la relación entre ambos no se dio por algunas diferencias.

"No me siento mal porque lo hayamos dejado sinceramente, porque en el fondo nos queremos muchísimo y nos seguimos atrayendo. Sólo que la convivencia es algo difícil, hacíamos todo juntos, entonces empezamos a tener algunas discusiones y al final, hemos decidido dejarlo", expresó.

Consejo agregó que "el tiempo siempre lo dirá y no sé si en algún momento volveremos o no. De momento no estamos juntos, pero yo se que la sigo queriendo y me sigue atrayendo mucho- Estoy tranquilo, estoy bien, estoy buscando otro departamento. No estamos juntos porque no hay amor, es sólo por la convivencia".

Bolatti, quien reveló el quiebre, había dicho que mantenía bonitos recuerdos y coincidió con que la convivencia fue un factor fundamental para su separación. "Los últimos días nos agobiamos un poco", señaló hace algunos días a La Estella de Tocopilla