Esposo de Karen Bejarano y la filtración de las fotos: "No lo he superado"

Juan Pedro Verdier, esposo de la animadora Karen Bejarano , reconoció que tras casi cinco meses aún no puede superar la filtración de fotos que sufrió su mujer, la que fue denunciada por él mismo a través de las redes sociales.

El ex integrante de "Mekano" reconoció que está tan afectado que ni siquiera pudo ver el retorno de Bejarano a la televisión a través del matinal "Muy buenos días" de TVN, enterándose de las cosas por medio de ella o de los comentarios en otros medios.

"No veo TV porque me hace mal. La TV se transformó en una hoguera donde se hace lo que sea para llamar la atención. Prender la tele significa entrar en esa locura que no creo y no quiero asumir. Por eso no he visto a Karen en su nuevo trabajo. Pero estoy tremendamente feliz que ella esté desarrollando una labor que le fascina", afirmó a LUN

Verdier afirmó que a él no le gusta hablar sobre la vulneración de la privacidad sufrida por Bejarano, aunque dijo que entendía que ella quisiera desahogarse en su retorno a la pantalla.

"(La filtración) es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Tuve que ver a todo el mundo hablando de mi vida personal y sobre mi mujer. No lo he superado y no sé cuándo lo voy a superar", afirmó.

Juan Pedro contó que está haciendo terapia y que tiene su canal de Youtube en suspenso. "Lloro día por medio. Han sido meses muy difíciles (...) Karen sí supo respirar hondo y salir adelante, pero lamentablemente yo aún no puedo", sentenció.