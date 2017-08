Liam Gallagher suspendió su concierto en el Lollapalooza Chicago tras tres temas

Ayer El ex vocalista de Oasis no logró completar su show por problemas con la voz. La jornada del evento terminó debido a las malas condiciones climáticas en medio de la presentación de Lorde.

El ex vocalista de Oasis Liam Gallagher suspendió hoy un concierto que estaba brindando en Chicago, Estados Unidos, en medio de la interpretación del cuarto tema musical, informó la prensa local.

El cantante estuvo solo 20 minutos en el escenario del festival Lollapalooza, del cual se retiró sin dar explicaciones mientras cantaba uno de los temas de su nuevo disco "As you were". "Rock and roll star", "Morning glory" y "Wall of glass" fueron los tres temas que logró completar el ex lí­der de Oasis.

Fue una presentación "difí­cil", dijo luego en su cuenta de Twitter y explicó que habí­a tenido problemas con la voz.

Liam Gallagher sencilla% se molestó por problemas de Sonido en #LollapaloozaChicago y luego de 4 canciones abandonó pic.twitter.com/YQknQbKgaf — Lligh? (@Angelrodrigobra) 3 de agosto de 2017

Más tarde, el evento sufrió un nuevo e importante inconveniente, ya que debió ser suspendido por malas condiciones climáticas, las que obligaron a evacuar al público que estaba en el lugar.

La artista más afectada fue la neozelandeza Lorde, quien apenas llevaba 20 minutos sobre el escenario cuando la organización ordenó el desalojo de lugar. Los británicos de Muse, que venían a continuación, no pudieron presentarse.