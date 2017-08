Raquel Argandoña lloró al reconocer su difícil relación con su hijo menor

09:33 Contó que no lo ve hace dos meses. En el programa "El momento de la verdad" afirmó que él no la admira y que tienen una conversación pendiente. También reveló una incómoda verdad sexual.

Ayer la comunicadora Raquel Argandoña estuvo en el programa "El momento de la verdad" , de Canal 13, donde los invitados usan un detector de mentiras para responder las preguntas.

En eso estaba ella cuando Sergio Lagos le preguntó si su hijo Hernán Calderón (19) la admira. Ella contestó que no y comenzó a emocionarse y contar que están alejados. Tanto, que no lo ve hace dos meses. El vive con su padre y Raquel comenzó a vivir su "nido vacío" este año, cuando Kel se fue a vivir sola.

"Es difícil, la adolescencia de los niños es complicada. Yo creo que he cometido muchos errores, a veces inconsciente (...) mi hijo vive con su padre, vivimos al frente, tenemos una muy buena relación, pero ahora está como en stand by. Yo creo que falta una conversación, es lo que yo siento (...) estamos separados, no lo veo hace dos meses", relató.

Siempre acongojada, dijo que Hernán, que estudia derecho; tiene un carácter muy fuerte y que se molesta "cuando su mamá invade su privacidad ".

Argandoña también confesó una verdad sexual que la incomodó: afirmó haber tenido sexo sobre un caballo. "Duelen mucho las piernas, hay que tener equilibrio ¡Qué vergüenza!", dijo entre risas.

También sostuvo que el hombre de su vida fue Hernán Calderón (que estaba presente), y que cuando estuvo con Lolo Peña, realmente pensó que iba a dejar a su mujer por ella. Y por ahí fue su principal arrepentimiento en la vida: "Yo hice mucho daño a una familia completa. Me la jugué y la la jugué mal (...) si yo destruí una familia, le hice daño a mis hijos, era obvio que yo pensaba que la otra persona se la iba a jugar y no se la jugó".