“Ana Polo Rules”: Caso Cerrado tendrá su versión en inglés

El popular programa “Caso Cerrado” que lleva 16 temporadas al aire desde su estreno en abril de 2001 siendo conducido por Ana María Polo tendrá una nueva versión a cargo de la doctora, pero será una versión en inglés que será transmitido en Phoenix, Dallas, Austin y Los Angeles desde este 7 de agosto.

“Ana Polo Rules” será el nombre del show televisivo y la jurista señaló que “es la forma en que los analizamos y solucionamos dónde está la gran diferencia. Cómo llegamos a la conclusión, ahí es donde yo me distingo. Me enfoco más en cómo y porqué llegamos al conflicto, porque no es solamente resolverlos sino tratar de entrar en el futuro”, dijo a Infobae

Sobre este nuevo formato del programa, Polo aseguró que “a todo mi público bilingüe y aquellos que inclusive ni siquiera hablan inglés los invito a que vean Ana Polo Rules: es refrescante y diferente, los temas están muy bien presentados, son sencillos, pero claros y el mensaje es contundente”.

La gran novedad del espacio será que 24 horas después de ser transmitido en vivo por la señal de cable de Fox, podrá visto en la página de Facebook del sitio. Caso Cerrado tiene gran arraigo en la comunidad latina residente en Estados Unidos y es el único show vespertino hispano nominado al Emmy Nacional.