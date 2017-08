Claudio Palma y los partidos de la Roja por CHV: "Lo único que pido es que no haya espectáculo y farándula"

El relator de Canal 13, Claudio Palma, reconoció que le dio "lata" que su estación televisiva no lograra quedarse con la transmisión de los partidos de la Roja para las Clasificatorias a Qatar 2022, cosa que sí logró hacer Chilevisión tras quedarse con los derechos desde el próximo año.

En conversación con el portal Ferplei , el comunicador deportivo expresó que "yo esperaba que Canal 13 comprara. Pero son las reglas del juego. Son muchas lucas y fue una gran sorpresa. La gente de Mega yo creo que pensaba que ganaba mirando para atrás, porque habían puesto mucha plata en la licitación anterior y uno dudaba que un canal fuera a poner más de $100 millones de dólares sólo para las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022".

Aunque no cuestionó al canal de Turner, aprovechó de dejar un recado "cómo futbolero" para sus emisiones al aire de los partidos.

"Me alegro igual por la gente de Chilevisión. Yo lo único que pido como futbolero es que haya buen tratamiento. Que no haya espectáculo y farándula. Que se tome en serio y se hable más de fútbol. La selección es transversal, y hay una labor y responsabilidad de inyectar más fútbol en las transmisiones. Qué no sea sólo 'Ceachei'", argumentó.

Esta es la segunda vez que Chilevisión transmitirá las Clasificatorias. En su primera vez, el equipo era liderado por el comentarista Felipe Bianchi, con los relatos de Paulo Flores, y las previas estaban a cargo de rostros de la señal como Rafael Araneda.