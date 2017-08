Pato Torres y la funa de su ex nuera en las afueras de la radio: "La encuentro un poco peligrosa"

Un complicado momento es el que está viviendo actor Patricio Torres, quien desde hace meses está recibiendo la "funa" de su ex nuera, que le exige hacerse cargo de la pensión de su nieto.

Según lo mostrado por el programa "Intusos" de La Red, la mujer se llama Paloma Barra, y desde hace varias semanas se instala frente al edificio donde está la Radio Corazón y con un megáfono expresa su reclamo contra Nicolás Torres, el hijo del comunicador.

Barra afirmó que desde hace cinco meses no recibe el pago de la pensión de alimentos, por lo que pide que el ex integrante de "Teatro en Chilevisión" tome la deuda de cerca de $800 mil por su rol como abuelo.

"La ley dice: cuando el padre no se puede hacer cargo de la pensión de alimentos, es el abuelo el que tiene que hacerse cargo y eso se le explicó en la mediación a Patricio", aseguró la mujer.

Torres, por su parte, afirmó a LUN que está siendo constantemente acosado por Barra, y apuntó a que no ha recibido ningún tipo de notificación que le diga que tiene que tomar el pago. "La ley lo dice (...) pero este caso no es así. Yo no me voy a hacer cargo de una deuda que no es mía. Y si un juez lo dijera que la tengo que pagar, lo hago. Pero nadie ha dicho nada", expresó.

Por la presencia de la mujer en su lugar de trabajo, el comediante expresó que "solo una vez he hablado con ella porque la encuentro un poco peligrosa. Trato de evitarla en la radio porque pienso que se me puede tirar encima del auto".

Torres señaló que la situación viene desde el verano recién pasado, y que pese a las molestias generadas por la presencia de la denunciante, no ha tenido problemas con su jefe porque "sabe que esto es un tema judicial".

Por su nieto, Pato aseguró que "por lo que pude conversar con mi hijo hace unos fines de semana atrás el cabro no sabía nada. No sabe lo que está pasando".