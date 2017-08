Aaron Carter terminó con su novia

El cantante Aaron Carter, que reconoció hace unos días su bisexualidad, se separó de su novia Madison Parker, anunciaron sus representantes.

"Aaron y Madison se quieren y se respetan entrañablemente. Fue una decisión conjunta", señala un comunicado, en el que se añade que Carter, de 29 años, quiere concentrarse en su carrera musical.

El sábado, el hermano menor del cantante de los Backstreet Boys Nick Carter (37) habló públicamente sobre su bisexualidad. "Cuando tenía unos 13 años me empezaron a gustar tanto chicos como chicas", escribió en Twitter. "No me avergüenza, solo es un peso y una carga que he llevado durante largo tiempo y de la que quiero liberarme".

Carter había relatado entre lágrimas en una entrevista televisiva reciente que sufría problemas de salud tras una breve detención por drogas a mediados de julio. A finales de los años 90 Carter tuvo varios éxitos como "Crush On You" y "Aaron's Party" y desde entonces ha intentado volver al primer plano musical.